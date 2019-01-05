فرنسا – خرجت محتجو “السترات الصفراء” في فرنسا، السبت، للتظاهر مجدداً في ثامن أسبوع للاحتجاجات على أمل التأثير على الحكومة في تغيير سياستها.

وذكرت قناة “فرانس 24″ المحلية أن المحتجين يسعون في أسبوع تعبئة ثامن إلى استنهاض حركتهم بعد اعتقال أحد قادتهم البارزين، في تحد للحكومة التي باتت تصفهم بـ”المحرضين” وتطالب بعودة النظام.

وشملت تحركات “السترات الصفراء” العديد من المدن خاصة باريس وبوردو وتولوز (جنوب غرب) وليون (وسط شرق).

وشهدت العاصمة باريس، مظاهرتين رئيسيتين، إحداهما مسيرة من مقر البلدية بعد ظهر السبت باتجاه الجمعية الوطنية (البرلمان)، والثانية في شارع الشانزليزيه الذي يمثل رمزًا للاحتجاج خلال عطلات نهاية الأسبوع السابقة.

ونحو الساعة السابعة والنصف ت.غ. كانت نحو 15 شاحنة لقوات الأمن الفرنسية تتمركز عند جادة الشانزليزيه، وعلى مقربة من قوس النصر.

كما أوقفت السلطات الفرنسية، إريك درويه، أحد قادة مظاهرات “السترات الصفراء”، لتنظيمه مظاهرة بدون إذن من السلطات وسط العاصمة باريس.

ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تستمر في فرنسا احتجاجات تنديدًا بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.