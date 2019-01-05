أبوظبي – انتزع المنتخب الإماراتي التعادل 1-1 من نظيره البحريني، في افتتاح منافسات كأس آسيا 2019 التي يستضيفها على أرضه، بفضل ركلة جزاء في الدقائق القاتلة سجلها البديل أحمد خليل.

تقدم المنتخب البحريني بهدف لمحمد الرميحي في (د.78) قبل أن يعادل خليل في (د.88 من ركلة جزاء)، في المباراة التي أتت ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى.

وفي ما يلي تفاصيل المباراة:

نهاية المبارة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتمكن أحمد خليل من تعديل النتيجة للإمارات في (د.88 من ركلة جزاء).

أحرزت البحرين عبر لاعبها محمد سعد الرميحي أول أهداف بطولة أمم آسيا 2019 في شباك الإمارات، وتمكن الرميحي من إحراز الهدف في (د.78) بعد متابعة عرضية داخل المنطقة على مناسبتين في ظل ارتباك من دفاع الأبيض.

حكم اللقاء الأردني أدهم مخادمة يعلن بدء المباراة الأولى في أمم آسيا 2019.

انطلاق حفل افتتاح كأس آسيا 2019 في نسخته الـ17 على استاد مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي.

الجماهير الإماراتية والبحرينية تتوافد إلى مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي.

ويسعى المنتخب الإماراتي لتحقيق انطلاقة قوية مستغلا عاملي الأرض والجمهور، فيما سيعمل نظيره البحريني إلى إرباك حسابات المستضيف.