ما هو رأي أحمد السقا في أغنيات محمد رمضان وما فعلته بشرى؟

ما هو رأي أحمد السقا في أغنيات محمد رمضان وما فعلته بشرى؟

مصر – استضاف برنامج “الراديو 9090” على إذاعة “نجوم إف إم”، الفنان أحمد السقا الذي تحدث عن أسرار وحكايات عن حياته وعمله.

السقا قال إن من حق أي فنان أن يصنع ما يريد رداً على سؤال ما إذا كان يعجبه اتجاه بعض الفنانين إلى الغناء وعمل الكليبات.

وعلق على أغاني محمد رمضان التي يقدمها، مؤكداً أنه شاهدها كلها لكن له ذوقه الخاص، لافتاً الى أن ما يقدمه الإنسان يخضع لحريته الشخصية.

وعن رأيه في أي فنان يصنع أغنية للسخرية من فنان آخر، في إشارة لما قدمته بشرى في كليبها الأخير “كوبرا” من هجوم على محمد رمضان، قال السقا: “ده فضا”.