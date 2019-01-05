ليبيا – إجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف يوم الخميس الماضي برؤساء المكاتب والأقسام والمراكز والوحدات وذلك بمقر وحدة مرور السواني.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق بعض الأمور الأمنية وإعداد خطة أمنية لتأمين منطقة الزهراء.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وجاء ذلك بعد جمع المعلومات على مجموعة من المجرمين الذين يحاولون زعزعة الاستقرار الأمني بالمدينة والمنطقة بصفة عامة وضبط أي شخص مشتبه فيه أو مطلوب وتسليمه إلى قسم البحث الجنائي.

كما أكد مدير الأمن بأن تعليمات وزير الداخلية هي تطبيق القانون بكل حزم ومواجهة المجرمين وإستعمال جميع وسائل القوة المتاحة لفرض الأمن وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.