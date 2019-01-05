مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة قد تبقي على قواتها في التنف السورية

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة قد تبقي على قواتها في التنف السورية

الولايات المتحدة – ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة قد تبقي على جزء من قواتها في سوريا، وخاصة في قاعدة التنف جنوبي البلاد، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن.

ونقلت قناة “أن بي سي” عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، وأشارت إلى أنه يرافق مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون خلال زيارته لإسرائيل، أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي جدول زمني لسحب قواتها من سوريا.

ويعتقد المسؤول أنه من الممكن القضاء على فلول تنظيم “داعش” في سوريا خلال أسابيع، مضيفا أن بعض القوات التي سيتم سحبها من سوريا ستنقل إلى العراق.

وأضاف أن بولتون خلال زيارته لإسرائيل يخطط لبحث إمكانية الإبقاء على بعض القوات في قاعدة التنف جنوبي سوريا على اعتبار أنها تلعب دورا مهما في الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ترغب في الاطلاع على رأي إسرائيل والأردن قبل أن تتخذ القرار النهائي، بما في ذلك بشأن قاعدة التنف.

ومن المقرر أن يلتقي جون بولتون خلال زيارته لإسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية للتأكيد على أن إدارة ترامب لا تزال تنتهج استراتيجية ثابتة لمواجهة إيران.

جدير بالذكر أن نحو 200 عسكري موجودون في قاعدة التنف ومنطقة الـ 55 كلم المحيطة بها بالقرب من حدود سوريا الجنوبية مع الأردن والعراق.

المصدر: أن بي سي