موسكو تعلّق على ما نشره الإعلام البريطاني عن مناورات الأمير هاري “المعادية” لروسيا

موسكو تعلّق على ما نشره الإعلام البريطاني عن مناورات الأمير هاري “المعادية” لروسيا

أنجلترا – علقت السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة على أنباء تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية حول اعتزام الأمير هاري المشاركة في مناورات عسكرية “معادية لروسيا” في النرويج .

وقال السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في لندن، إن ما نشر في الإعلام، “قد يشير إلى أن بعض القوى تسعى إلى إقحام العائلة المالكة في الحملة التي تقودها الحكومة البريطانية المحافظة ضد روسيا”.

وأضاف: “من الواضح أن هيمنة السياسيين والجنرالات لم تعد كافية لتوفير دعم عامة المواطنين لهذا المسار” المعادي لروسيا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية في وقت سابق نقلا عن مصدر عسكري، أن الأمير هاري سينضم إلى سلاح البحرية الملكية في النرويج للمشاركة في واحدة من أكبر التدريبات العسكرية البريطانية ضد روسيا خلال عقدين”.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها، أن الأمير سيكون “منغمسا تماما في التدريبات”، وسيتم إطلاعه على جميع الخطط السرية للمعركة، وسيقف على كل مرحلة من مراحلها.

المصدر: نوفوستي