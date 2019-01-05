روسيا – أفادت وسائل إعلام محلية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بأن وزيرة الدفاع في جمهورية إفريقيا الوسطى قامت بزيارة غير رسمية للمدينة دون علم وزارة الدفاع الروسية.

وأكد مدير متحف “قلعة كرونشتادت” ألكسندر تارابون لموقع “فونتانكا.رو” الإعلامي أن الوزيرة ماري نويل كويارا زارت كاتدرائية القديس نيقولاس، وتجولت في المتحف، بالإضافة إلى زيارتها لمدينة بطرسبورغ.

وأضاف مدير المتحف أن الوزيرة تحدثت معه بشكل غير رسمي عن خطط إفريقيا الوسطى لتأسيس قوات خاصة أو فصيل مشاة بحرية في البلاد، وهي تنوي بهذا الخصوص الوصول إلى روسيا في زيارة رسمية في الصيف المقبل.

وحسب معلومات الموقع، لم تكن القيادة العامة للقوات البحرية الروسية ولا قيادة الدائرة العسكرية الغربية الروسية على علم بهذه الزيارة.

وأكد النائب السابق في مجلس مدينة سان بطرسبورغ، ورئيس المقر المحلي لمنظمة “يونارميا” الشبابية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوروفين أنه كان يشرف على البرنامج الثقافي لزيارة الوزيرة من إفريقيا الوسطى، مضيفا أنه ليس هناك أي شيء غريب في أن وزارة الدفاع لم تكن على علم بهذه الزيارة غير الرسمية.

وكانت ماري نويل كويارا قد زارت روسيا في أغسطس عام 2018 بشكل رسمي، واستقبلها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووقع الجانبان اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين.

المصدر: fontanka.ru