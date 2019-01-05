مصر – أعرب وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، عن أمله بإنشاء مليون مشروع صغير في مصر، مدعوم بالكامل من وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات من خلال “برنامج مشروعك”.

وقال سعفان خلال افتتاحه فعاليات ملتقى التوظيف الأول لشباب الجيزة: “من أبرز مهام الوزارة، توفير فرص عمل كريمة ولائقة للشباب المصري الباحث عن فرصة عمل، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل”، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول التركيز على المحافظات الأكثر احتياجا لمثل هذه المشاريع.

وتابع: “تأتي هذه الملتقيات لنقل الشباب نقلة نوعية، إلى حياة كريمة لائقة ترتكز أساسا على اقتحام سوق العمل، بالبدء الحقيقي والجاد في العمل، كي تتكون عنده الخبرة المطلوبة، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة”.

وشدد الوزير المصري على أهمية معرفة الوظائف التي تحتاجها الشركات، من أجل تدريب الشباب عليها وتحقيقا للتوازن الأمثل بين احتياجات سوق العمل، وقدرات الشباب الباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن الوزارة استلهمت عام 2019، بإنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

المصدر: “اليوم السابع”