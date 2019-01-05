ليبيا – أجرى وفداً من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) يوم الخميس الماضي زيارة إلى مقر المعهد الفني المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية وذلك للإطلاع على ورش ومعامل المعهد للتعرف أكثر لما وصلت إليه مؤسسات التعليم التقني والفني.

إستقبل الوفد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة ومدير مكتب التعاون الفني ومدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بطرابلس كما شارك في الاستقبال مدير المعهد وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وضم وفد الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) “فاتح كاراجا” منسق وكالة تيكا للتنسيق والتعاون التركي و “نوران نجم الدين” و”أمينة باشكان” و”عبدالرحمن صويلو” و”علي أكتاش” و”جمهور قورال”.

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وأكد الحاضرين على أن التخصصات التقنية والفنية التي يتم تدريسها والتدريب عليها في ليبيا لها من التخصصات ما يقابلها في تركيا ما يساعد على التعاون بين الطرفين، مبدين رغبتهم لنجاح المشاركة والتنسيق والتعاون بين المؤسستين.

من جهته شكر كاراجا كل منكان سبباً في هذا التعاون الفني خاصة رئيس لجنة إدارة الهيئة، لافتاً لسعيهم إلى العمل والتطوير والإعداد لتأسيس معهد فني ليبي تركي للتعاون مع ليبيا خاصة في التعليم التقني والفني.

وأشار إلى أن (تيكا) لها عدة تجارب مع عدة دول و العديد من المشروعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي ومايميز دولة ليبيا وتركيا أنهما يتمتعان بعلاقات صداقة قوية ومتجذرة للغاية حيث سيتم تعزيز هذه العلاقات من خلال مثل هذه الأنواع من المشروعات بحسب قوله.

يشار إلى أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) نفذت مشاريع كثيرة حول العالم في مجالات عديدة أبرزها التعليم والصحة والزراعة وتربية المواشي والإنتاج والبنية التحتية.