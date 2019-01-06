إسرائيل – أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” أنه احتجز خمسة من طلاب معهد ديني يهودي في الضفة الغربية المحتلة، على صلة بهجوم على سيارة فلسطينية، تسبب في مقتل امرأة.

وقال الجهاز في بيان، عقب سماح المحكمة بالتغطية الإعلامية لاعتقال الطلاب الخمسة في 30 ديسمبر، إن المحتجزين “يشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية خطيرة منها القتل”.

وأصيبت عائشة الرابي (47 عاما) بجرح قاتل في الرأس جراء حجر ألقي على سيارتها قرب مدينة نابلس الفلسطينية في 12 أكتوبر.

وأفاد “شين بيت” بأن المعتقلين الخمسة، الذين لم يذكر أسماءهم، طلاب في معهد ديني داخل مستوطنة رحليم المجاورة، وجميعهم دون 18 عاما ولم يتم توجيه اتهامات رسمية لهم.

وقال محامون عن الطلاب الخمسة إن جهاز الأمن الداخلي يحتجز موكليهم في مكان منعزل “في محاولة لانتزاع اعترافات زائفة منهم”. لكن الجهاز قال في بيانه إن المعتقلين خضعوا لاستجواب وفق القانون.

وتتكرر في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

المصدر: رويترز