أنجلترا – وجدت دراسة حديثة أن المشروبات المحملة بالسكريات وعصائر الفاكهة وحتى الشاي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

ويقول الباحثون إن المشروبات الغازية والمحلاة هي الأكثر خطورة على الكلى، حيث يواجه الأشخاص الذين يشربونها بانتظام مخاطر أعلى بنسبة 61%، كما أن النتائج التي توصلوا إليها كشفت أن الإكثار من الشاي يرتبط أيضاً باحتمالات الإصابة بأمراض الكلى.

وأوضحت الدراسة أن السكريات في المشروبات الغازية والمحلاة قد تؤدي إلى زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الانسولين مع مرور الوقت، ويمكن لهذه المشروبات أن تضع ضغوطاً تدريجية على الكلية، وتساهم في تسريع فقدان هذا العضو الحيوي لوظائفه الرئيسية.

وفحصت دراسة جامعة جونز هوبكنز بيانات استهلاك المشروبات بين 3003 من الرجال والنساء من أصل إفريقي في الولايات المتحدة، وهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى من ذوي الأصول القوقازية.

وبينت النتائج أن المشروبات الحلوة والغازية، هي أحد الأسباب الرئيسية وراء العوامل التي يمكن أن تساهم في تلف الكلى، بشكل مماثل للتدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري وعدم ممارسة الرياضية، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مرتبط