ليبيا – أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي بأنه بدأ اليوم الأحد حملة واسعة بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وقسم الإصحاح البيئي والأجهزة الأمنية بالمدينة.

الجهاز حذر بحسب مكتبه الإعلامي أصحاب المطاعم والمحلات التجارية والورش الصناعية وجميع الأنشطة التجارية بأنه سوف تكون عقوبات صارمة لكل من يخالف القانون خاصةَ القانون الصحي حيث سوف يتم إغلاق المطاعم المخالفة للإشتراطات الصحية.

وطالب الجهاز البلدي المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات وذلك بالاتجاه الى أقرب مركز حرس بلدي أو عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الإجتماعي “فيس بوك”،لافتاً إلى أنه سيخصص رقم هاتف بالبلاغات.