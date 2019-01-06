القاهرة – تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدورة الـ92 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة 10 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في الرياض خلال الفترة من 7 – 9 يناير الجاري.

وجاء في بيان الأمانة العامة، أنها “ستنظم بالتعاون مع وزارة الإعلام في المملكة، فعاليات الدورة العادية الـ92 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ10 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في إطار الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي 2018-2019″.

وأضاف البيان، أن ” رئيس قطاع الإعلام والاتصال المغربي السفير بدر الدين علالي، سيدير هذه الفعاليات”.

من جهته، أوضح علالي، أن الاجتماعين سيناقشان 13 بندا مختلفا من بينها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، والاستراتيجية الإعلامية العربية، بالإضافة إلى بند حول مشاركة الجامعة كضيف شرف في الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019، وبند حول الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030″.

وتترأس السعودية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ويضم في عضويته كلا من الأردن والإمارات وتونس والسودان والصومال والعراق ومصر، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذكرت وسائل الإعلام، أن وفد الأمانة العامة غادر القاهرة برئاسة الأمين العام المساعد السفير بدر الدين علالي للمشاركة في الاجتماعين، ويضم الوفد كذلك مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض فوزي الغويل.

المصدر: سبق