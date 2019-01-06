ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيفان مولوتكوف مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية وعدد من ملفات التعاون المشترك.

السراج أبدى بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق حرص المجلس الرئاسي على تفعيل برامج التعاون المشترك وتحديث الإتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدء تنفيذه منذ سبتمبر العام الماضي وآفاق تطويره،معرباً عن تطلعه لعودة الشركات والاستثمارات الروسية للعمل مجدداً إلى ليبيا.

وجدد السفير الروسي في بداية اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق ،مشيداً بنهج السراج الداعي إلى المصالحة والتوافق وجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا مؤكداً في الوقت ذاته تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وفي ختام اللقاء قام السفير الروسي بتقديم دعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية.