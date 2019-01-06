ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنه سيعلن عن موعد أول لقاء بين الأطراف المحلية خلال أيام في تونس.

العباني أشار في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن المؤتمر المرتقب بين الأطراف الليبية يهدف إلى التقاء الأطراف الليبية ومناقشة كافة الأمور الخلافية وبحث حلها أو التوافق عليها قبل المؤتمر الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية برعاية غسان سلامة والمرتقب عقده في يناير وهو الذي سيصدر عنه القرارات الملزمة للأطراف الليبية وأن المؤتمر الوطني الليبي الجامع الأول لمجرد التشاور والتفاهم.

ولفت إلى أن المؤتمر الحواري سيعقد في تونس في المرة الأولى للتعارف والتراضي والاطمئنان وينطلق بعد ذلك إلى طرابلس وبنغازي وسبها بحضور كافة الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب.

واستطرد أن بعض المشاورات لا تزال متبقية مع بعض الأطراف الليبية إلا أن كل الجهات المسؤولة والأطراف المدنية تسعى للسير نحو عملية التسوية والحل السياسي وإجراء الانتخابات الليبية للانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا بعد ثماني سنوات من الفرقة والصراعات بين أبناء الوطن الوعد.