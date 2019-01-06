العراق.. قوات أمريكية تقتل 3 من مسلحي “داعش” في كركوك

العراق.. قوات أمريكية تقتل 3 من مسلحي “داعش” في كركوك

العراق – أعلن مصدر أمني عراقي، الأحد، مقتل 3 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي على يد قوات أمريكية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، للأناضول، أن “القوات الخاصة الأمريكية نفذت عملية إنزال جوي على موقع لداعش في قرية مزيرير بقضاء الحويجة غربي محافظة كركوك أدت إلى قتل 3 عناصر من داعش”.

وأضاف العبيدي أن “أحد المقتولين يدعى حمد عيدان الخفاجي وهو مسؤول مجموعة في التنظيم كانت تستهدف أبراج الكهرباء بين كركوك والحويجة”.

ولم يصدر عن الحكومة العراقية أي تصريح رسمي عن العملية الأمنية الأمريكية في كركوك.

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، النصر على “داعش” واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.

وخلال قتالها ضد “داعش”، لمدة 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال عناصر من تنظيم “داعش” يشكلون خلايا نائمة، يشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمالي وغربي البلاد.