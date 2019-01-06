ألمانيا – نصح الطبيب النفسي هانز جونتر فيس بأخذ قيلولة قصيرة تتراوح مدتها من 10 إلى 20 دقيقة للتغلب على الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة الغداء.

وأوضح عضو الجمعية الألمانية لأبحاث النوم أن الغفوة لمدة 10 إلى 20 دقيقة تساعد على استعادة الجسم لنشاطه مرة أخرى فضلاً عن أنها ليست بالمدة الطويلة.

وأشار الطبيب الألماني إلى أن هذه القيلولة القصيرة تساهم في رفع معدلات الأداء والإنتاجية والإبداع في النصف الثاني من اليوم، كما أنها تقلل من المخاطر الصحية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وتقلبات المزاج.

وبالإضافة إلى ذلك قد يكون من المفيد تناول فنجان من القهوة قبل هذه الغفوة، حيث إن القهوة تحتاج إلى 20 أو 30 دقيقة ليظهر تأثيرها في الجسم.

وفي حالة تعذر أخذ هذه الغفوة فإن الطبيب الألماني نصح بأداء بعض التمارين البدنية، كما يساعد التنزه لفترة قصيرة في الهواء النقي أو بعض التمارين الرياضية على تنشيط الدورة الدموية والشعور بالنشاط على الفور، ويمكن تكرار ذلك على مدار اليوم لعدة مرات، كما أنه من الأفضل التخلي عن الأطعمة الدسمة في وجبة الغداء لعدم الشعور بالنعاس.

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