ليبيا – قال المتحدث باسم الكتيبة 30 التابعة لرئاسة أركان الوفاق صالح محمد أمس السبت إن حقل الشرراة لم يستأنف العمل إلى الآن حتى بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الشهر الماضي.

محمد أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أن الخروقات الأمنية المتمثلة في عمليات السرقة والنهب صحيحة ولدى مؤسسة النفط التقارير الكاملة التي تبين أسباب حدوث الخروقات الأمنية والتي يبقى أهمها عدم توفر الإمكانيات للكتيبة 30 التي تحمي حقل الشرارة النفطي.

وأردف محمد أن “المحولات الكهربائية بعيدة عن مو اقعنا ونحتاج للآليات ودعم من أجل حماية جميع المواقع التابعة للحقل”.

وطالب المتحدث باسم الكتيبة 30 المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط الوفاء بالالتزامات المالية وتوفير المعدات اللوجستية والتموين للكتيبة 30 مثل باقي الكتائب التي تحرس الحقول قبل البدء في محاسبتها.