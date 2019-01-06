إيران – أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أن عوائد مبيعات النفط الخام ستخصص للسلع الأساسية والاستراتيجية.

جاءت تصريحات “همتي”، خلال اجتماعه مساء السبت مع الهيئة الرئاسية وأعضاء الغرف التجارية الإيرانية، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وقال إن العملة الأجنبية المحصلة من بيع النفط الخام ستخصص للسلع الأساسية والاستراتيجية، لتوفير سائر حاجات المواطنين السلعية.

وتسبب شح النقد الأجنبي في الأسواق المحلية، إلى ارتفاع نسب التضخم فوق 30 بالمئة، بسبب ارتفاع تكلفة الواردات بالتزامن مع هبوط أسعار الصرف.

وأكد محافظ البنك المركزي، على ضرورة إعادة المصدرين العملة الصعبة إلى عجلة اقتصاد البلاد من خلال قنواته الرسمية.

وزاد: لو عرض المصدرون في منظومة “نيما” (المنظومة الشاملة لمعاملات العملة الأجنبية) المزيد من العملة الأجنبية المحصلة من الصادرات، سنشهد المزيد من التوازن في سعر العملة.

وفي تعاملات اليوم الأحد، بلغ سعر المحلية المحلية (الريال) في السوق الموازية الإيرانية، 110 آلاف ريال / دولارا واحدا، بحسب موقع “بونباست” المتتبع لأسعار العملة، مقارنة مع 42.9 ألف ريال في السوق الرسمية.

وبسبب العقوبات الأمريكية، تراجع إنتاج إيران النفطي إلى 2.98 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع متوسط 3.5 ملايين برميل يوميا في الشهور التسعة الأولى من 2018.