قطر – توج الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف سابعا مشواره اللافت في بطولة قطر للتنس، بإحرازه لقبه الاحترافي التاسع بعد فوزه السبت في النهائي على التشيكي توماس بيرديتش 6-4 و3-6 و6-3.

ووصل الإسباني البالغ 30 عاما إلى النهائي السادس عشر في مسيرته بعدما أقصى السويسري ستانيسلاس فافرينكا من ربع النهائي ثم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالميا من نصف النهائي، حارما الأخير من محاولة الفوز باللقب للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2016 و2017 (غاب عن 2018 بسبب الإصابة).

في المقابل، فشل بيرديتش (33 عاما) في العودة إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 2016 حين توج في دورة شينزين الصينية بلقبه الاحترافي الثالث عشر، وذلك بخروجه مهزوما في النهائي للمرة التاسعة عشرة في مسيرته، والثانية في الدوحة بعد 2015 أمام الإسباني الآخر دافيد فيرر.

وكانت مواجهة السبت في الدوحة الأولى بين باوتيستا أغوت وبيرديتش منذ الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة عام 2016، حين حقق التشيكي فوزه الرابع على منافسه من أصل 6 مواجهات، قبل أن ينجح الأخير اليوم في استعادة اعتباره بحسمه اللقاء في غضون ساعتين تقريبا.

المصدر: أ ف ب