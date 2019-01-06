ألمانيا – أعلن مسؤول في نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الأحد فرض غرامة كبيرة على الفرنسي فرانك ريبيري بسبب الشتائم التي وجهها عبر مواقع التواصل إثر انتقاده مؤخرا.

وقال المدير الرياضي للفريق البافاري البوسني حسن صالح حميدزيتش: “تحدثت مطولا مع فرانك وأبلغته أننا سنفرض عليه غرامة كبيرة، لقد قبلها”.

وأتت تصريحات المدير الرياضي لصحفيين يرافقون الفريق البافاري خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه حاليا في الدوحة.

وأثار ريبيري البالغ 35 عاما السبت عاصفة من الانتقادات بعد الشتائم التي نشرها عبر تويتر وانستغرام في ما بدا أنه رد على انتقادات طالته على خلفية تناوله “شريحة لحم ذهبية” في مطعم بدبي.

ونشر ريبيري الخميس شريطا قصيرا عبر حساباته، على هامش زيارته لمطعم الطاهي التركي الشيف نصرت غوكجه الملقب “سالت باي”، حيث وضع الأخير أمامه شريحة لحم مغلفة بورق الذهب، وزنها 400 غرام قبل أن يقوم بتقطيعها ويفسح المجال أمام اللاعب الدولي السابق لرش الملح عليها، وهي الحركة التي عرف بها الطاهي الشهير عبر مواقع التواصل.