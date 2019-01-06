واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات الهادفة لإنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية، لم تحرز تقدما كبيرا بعد، لكنها ستتواصل اليوم الأحد.

وكتب ترامب على تويتر: “نائب الرئيس مايك بنس وفريقه غادروا البيت الأبيض للتو. أطلعوني على اجتماعهم مع شومر وبيلوسي. لم يتم إحراز تقدّم كبير اليوم، ومن المقرّر عقد اجتماع ثان غدا”.

والتقى نائب الرئيس مايك بنس السبت زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والرئيسة الديمقراطيّة لمجلس النوّاب نانسي بيلوسي.

ودافع ترامب يوم الجمعة مجددا عن مشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك بكلفة 5 مليارات دولار، مؤكدا أنه مستعد لبقاء الإدارات الفدرالية الأمريكيّة مغلقة طيلة عام أو أكثر.

وشدّد ترامب على أن بناء جدار حدودي مع المكسيك هو قضية “أمن قومي”، منتقدا تسخيف الأمر.

ويشكّل “الإغلاق” مادة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، حيث يحمل كل من الحزبين خصمه مسؤولية إغلاق الإدارات الفدرالية الأمريكية.

المصدر: وكالات