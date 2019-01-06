تركيا – تمكنت شركة تركية من تطوير نظام دفع إلكتروني يحمل إسم “MenaPay”، على غرار نظام سلسلة الكتل المحدودة “البلوك تشين”، بهدف تغيير أنظمة الدفع التقليدية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية.

وبدأ تطوير النظام في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، وبفضل نظام سلسلة الكتل المحدودة، يوفر نظام الدفع الجديد، الشفافية والأمان، بشكل أسرع من نظرائه.

وحتى اليوم، تلقى تطبيق الهاتف المحمول والبنية التحتية للدفع، المدعوم من شركة الاستثمار الرئيسية “Boğaziçi Ventures” التركية، استثمارات بقيمة 6.5 مليون دولار (34.2 مليون ليرة تركية).

وتم تطوير النظام الجديد بشكل يتناسب مع شروط التمويل الإسلامي.

وإلى جانب الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية، تعتزم الجهات المشرفة على تطوير النظام، لطرحه في الأسواق الآسيوية والعالمية خلال الفترة القادمة.

وفي حديث أدلى به للأناضول، قال إلكر جكريقجلي مدير التسويق في “MenaPay”، إنه بالإمكان تحويل الأموال عبر هذا النظام عبر استخدام العملة الافتراضية “MenaCash”.

وذكر جكريقجلي أن أهم ما يميز نظام الدفع الالكتروني “MenaPay”، عن نظرائه، هو إمكانية تعامل الزبائن مع بعضهم البعض بشكل مباشر ودون الحاجة إلى وساطة البنوك.