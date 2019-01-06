ليبيا – أعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية عن جنوح سفينة نقل تدعى”اطلنتطا” بتاريخ 2 يناير 2019 وتحمل علم ليبيريا نتيجة لإضطراب حالة البحر وإرتفاع الأمواج عند محاولتها الدخول إلى ميناء طرابلس ، مبيناً بأن السفينة المذكورة علقت في القاع الصغيري بالقرب من مدخل الميناء.

مكتب الإعلام والثقافة البحرية أشار إلى أنه مع محاولات الربان تحريرها تأزم الموقف وأدى الى أصطدام مؤخرة السفينة بإحدى الحواجز الاسمنتية للمدخل البحري للميناء مع الإرتطام بالصخور بشكل قوي أدى إلى إحداث فتحة في مؤخرت السفينة وتسرب المياه إلى داخلها ، مبيناً بأن هذا الاستضام تسبب في إغراق جزء كبير من المحركات بالمياه حيث قامت سلطة ميناء طرابلس بعملية إنقاذ الطاقم وعددهم (14) شخص.

وبناءً عليه قامت مصلحة الموانئ والنقل البحرية التي تعتبر السلطة البحرية للدولة الليبية بطلب من القوات البحرية بالتدخل للقيام بدورها في إتخاذ الإجراءات العاجلة الضرورية للحيلولة دون تطور الموقف في السفينة بإنقلابها وغرقها وتسرب كميات الوقود والزيت منها إلى البحر مما يهدد البيئة البحرية مع ما يخلفه ذلك من خسائر إقتصادية وغيرها للدولة الليبية.

ونوّه إلى أن القوات البحرية ويمثلها قاعدة طرابلس البحرية وجهاز حرس السواحل ومركز الأبحاث تحت المائية سارعت بالتدخل وإرسال فريق من الخبراء والمهندسين والبحارة ذوي الدراية والخبرة لتقييم الموقف وإتخاذ ما يلزم لوقف التدهور الحاصل، مؤكداً على أن عملية المتابعة والتنسيق تمت من قبل رئاسة الاركان البحرية وغرف العمليات للبحرية والقاعدة وحرس السواحل.