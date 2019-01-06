الولايات المتحدة – أجرت رشيدة طليب، أول امرأة من أصل فلسطيني تنتخب عضوا في الكونغرس الأمريكي، تعديلا على خريطة العالم الموجودة في مكتبها بواشنطن، والتي خلت من اسم فلسطين.

ونشرت مراسلة موقع “بازفيد” الإخباري الأمريكي، حنا علام، بعد جولتها في مكتب طليب الجديد، صورة للخريطة المعدلة على حسابها في “تويتر” وأرفقت المنشور بالتعليق التالي: “لقد قام شخص ما بتغيير بسيط على الخريطة المعلقة في مكتب رشيدة طليب الجديد بالكونغرس”.

وكشفت الصورة أن شخصا ما، ربما لم تكن طليب، وهي ديمقراطية من ميشيغان أدت اليمين أمام الكونغرس الخميس الماضي، وضع ورقة لاصقة بالقرب من موقع إسرائيل على الخريطة، وكتب على الورقة كلمة فلسطين، مصحوبة بسهم يشير إلى موضع إسرائيل.

ورشيدة طليب (42 عاما) التي أصبحت إحدى أول امرأتين مسلمتين تدخلان الكونغرس، جعلت عزل ترامب في صلب حملتها الانتخابية.

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