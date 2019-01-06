إيران – ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة علي مقياس ريختر، صباح اليوم الاحد، مدينة خورموج بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وقال حاكم مدينة دشتي، إن الزلزال الذي ضرب خورموج لم يسفر عن وقوع أي خسائر، مشيرا الى إنه وفقاً للتنسيقات الجارية، فإن جميع قوات العمليات وقوات الإغاثة في دشتي في حالة تأهب.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان الزلزال وقع في الساعة الثامنة و 18دقيقة و8 ثواني صباحا، علي عمق 17 كيلومترا تحت الارض في مدينة خورموج التابعة لمدينة دشتي في محافظة بوشهر.

وتقع مدينة خورموج البالغ عدد سكانها 40 ألف نسمة علي بعد 80 كم جنوب بوشهر.