إسرائيل – السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الأحد، إنّ خطة إدارة بلاده للسلام في الشرق الأوسط “سيتم تأجيلها عدة أشهر”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، خلال الزيارة التي يجريها مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، جون بولتون، إلى إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة “جيروزالم بوست” المحلية.

وأوضح فريدمان أن “خطة ترامب للسلام (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) لن يتم الإعلان عنها شباط / فبراير المقبل، وسيتم تأجيلها لعدة أشهر”.

وأفاد أنّ قرار تأجيل خطة السلام يرجع إلى “قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، ورفض السلطة الفلسطينية قبول الخطة (الأمريكية)”.

وأعلن موقع “تيك ديبكا” المقرب من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في 2 الجاري، أن “ترامب” سيكشف عن تفاصيل الخطة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية فبراير ومارس المقبلين، لمساعدة بنيامين نتنياهو في الفوز”.

ووصل “بولتون” مساء السبت إلى إسرائيل، لمناقشة الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا، بحسب هيئة البث العبرية.

وعملت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب على إعداد خطة للسلام في الشرق الأوسط أطلقت عليها “صفقة القرن”، دون الكشف عن بنودها.