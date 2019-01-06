سوريا – أعلنت المديرية العامة للموانئ البحرية اليوم إغلاق جميع المرافئ والموانئ والمراسي الصغيرة على الساحل السوري في وجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير الموانئ البحرية في وزارة النقل العميد أكرم إبراهيم أنه تم إطلاق تحذيرات لكل السفن والموانئ الصغيرة التي تحوي مراكب لاتخاذ إجراءات الحيطة لمواجهة العاصفة والأحوال الجوية تحسبا لأي طارئ.

ووفق المديرية العامة للأرصاد الجوية تتأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 70كم في الساعة أحيانا والبحر عالي الموج.

المصدر:سانا