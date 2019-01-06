ليبيا – إلتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأحد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي، حيث تناول الوزيران أوجه تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل وتطورات القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين.

الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ صرح بأن اللقاء يأتي على ضوء حرص الجانبين التشاور بشأن تطورات قضايا المنطقة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الوزيران على الإلتزام الكامل بدعم الليبيين على كافة الأصعدة واستمرار التنسيق من أجل الدفع بالحل السياسي في إطار حوار ليبي ليبي ووفقاً للاتفاق السياسي الليبي وبما يسمح باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

