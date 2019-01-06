ليبيا – أكد وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق احميد بن عمر اليوم الأحد وصول شحنة من الأدوية تكفي حوالي 500 إلى 600 مصاب بمرض اللشمانيا الجلدي ،لافتاً إلى مساهمة وزارة الخارجية في توفير هذه الكمية.

بن عمر أوضح في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” أن حالات الإصابة بمرض اللشمانيا تصل إلى 1000 حالة تقريباً وفقاً لآخر إحصائية ترتكز في المناطق الريفية الممتدة من مدينة سرت إلى الحدود الليبية التونسية.

يشار إلى أن مركز مكافحة الامراض قد حذر في وقت سابق من انتشار مرض اللشمانيا السريع في مدينتة تاورغاء وعدة مناطق غربها وصولاً إلى الحدود الليبية التونسية في ظل نقص الأدوية اللازمة لمواجهة هذا المرض.