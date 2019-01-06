الإمارات العربية – تتجه الأنظار ظهر اليوم إلى ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، والذي يستضيف المباراة المرتقبة بين الأردن وأستراليا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019.

وتقام المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ويدير اللقاء الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف.

ويتسلح منتخب الأردن بالحماس والروح القتالية لتحقيق المفاجأة وإشعال حسابات المجموعة الصعبة في كأس آسيا التي تضم أيضا سورية وفلسطين، وهو ما أكده المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز قبل اللقاء، موضحا أن منتخب النشامى سيقدم مباراة مثالية.

فيما سيسعى منتخب أستراليا حامل اللقب بقيادة مديره الفني غراهام أرنولد لتحقيق بداية قوية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تجديد دماء الفريق، وإضافة بعض الوجوه الجديدة والمميزة.

ويتعادل المنتخبان الأردني والأسترالي في المواجهات الرسمية بينهما، إذ التقيا في 4 مناسبان، فاز كل منتخب مرتين.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز الأردن 2-1 في عمان وخسر في أستراليا برباعية نظيفة، وتقابلا في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز الأردن على أرضه بثنائية دون رد وخسر في أستراليا 1-5.

المصدر: RT