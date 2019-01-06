الإمارات العربية – يواجه منتخب سوريا نظيره الفلسطيني، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة.

ويأمل “نسور قاسيون” بقيادة الألماني بيرند شتانغه في تحقيق انطلاقة قوية معولا على خبرة لاعبيه وقوته الهجومية بقيادة عمر السومة وعمر خريبين، في المقابل يلعب “الفدائي” دون ضغوطات لكن بطموح تحقيق نتيجة مشرفة في مشاركته الثانية بعد 2015 تحت قيادة الجزائري نور الدين ولد علي.

وسيدير الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف اللقاء بين سوريا وفلسطين.

المصدر: RT