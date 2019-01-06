إسبانيا – أعرب سانتي كازورلا، لاعب فياريال، عن سعادته بقيادة فريقه للتعادل بنتيجة 2-2 ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإسباني.

وقال كازورلا، خلال تصريحاته لقناة موفيستار “لقد كانت مباراة خاصة جدًا بالنسبة لي، بعد كل شيء مررت به وتسجيل هدفين في شباك ريال مدريد، أريد أن أواصل العمل والتحسن”.

وأضاف “في كل مباراة أشعر بأنني أفضل، نحن سعداء بهذه النقطة، حيث واجهنا بطل العالم، وكان الأمر صعبًا بالنسبة لنا”.

وتابع “بين شوطي المباراة، تحدثنا أنه يجب ألا نتفكك، الشيء المهم هو عدم ترك المساحات للثلاثي الهجومي للخصم، حتى لا نفقد المباراة”.

وأشار كازورلا، إلى أنه ليس من الغريب تسجيل الهدف الثاني بالرأس في شباك ريال مدريد، مؤكدًا أنه سجل من قبل بهذه الطريقة خلال مسيرته الكروية.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، كما رفع فياريال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ 17.

المصدر : كووورة