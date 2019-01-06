ماليزيا – أعلن القصر الملكي الماليزي، الأحد، تنازل ملك البلاد، السلطان محمد الخامس عن العرش.

وأضاف بيان صادر عن المكتب الصحفي في القصر، أن تنازل السلطان عن العرش جاء وفقًا للمادة 32 (3) من الدستور الاتحادي. دون مزيد من التفاصيل.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في بيان بأنه لم يتسلم رسالة رسمية بشأن تنازل السلطان.

وقبل فترة قصيرة، سرت في ماليزيا أنباء تفيد بتنازل السلطان محمد الخامس عن العرش ومغادرته القصر الملكي.

وماليزيا، دولة اتحادية ملكية دستورية تقع جنوب شرقي آسيا، مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم.