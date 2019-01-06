أنجلترا – نفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صحة تقارير حول عزمها إعادة تأجيل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن البلاد ستدخل المجهول في حال لم يتم التصويت.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “إذا لم يتم التصويت على هذا الاتفاق في المرة المقبلة، فإننا سنكون بالفعل في منطقة مجهولة.. لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث فيما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق من اليوم، أن ماي، قد تسعى مجددا لتأجيل التصويت النهائي في البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ورجحت الصحيفة أن يكون مساعدو ماي قد شرعوا في وضع خطة لربط موافقة أعضاء البرلمان، بالحصول على مزيد من التنازلات من جانب الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات