ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن في مدينة شحات الملازم حسن أبو أكريم أمس الأحد عن رفع حالة الاستعداد القصوى في مناطق الجبل الأخضر لمواجهة العاصفة الثلجية وغزارة الأمطار التي تشهدها تلك المناطق، مطالباً كافة المواطنين الالتزام بالحيطة والحذر بالطرقات الجبلية.

أبو أكريم قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن مديرية أمن شحات أصدرت تعليمات للأفراد والوحدات الأمنية بالاستعداد لمواجهة العاصفة الثلجية التي ستشهدها مناطق الجبل الأخضر ابتداء من أمس، مؤكداً على أن كل الأقسام والمراكز ولا سيما قسم المرور برفع حالة الاستعداد والإبقاء على جاهزية كاملة لمواجهة العاصفة بكل ارتداداتها.

وطالب الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات المواطنين ضرورة الإلتزام بالحيطة والحذر والامتناع عن التنقل خلال أوقات اشتداد العاصفة وسلك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة، مشيراً إلى أنه يجب على المواطنين الحذر من التنقل على الطرقات العامة نظراً لهطول الأمطار الغزيرة على المدينة وضواحيها والتي قد تتسبب في حوادث مرورية لذلك يجب الالتزام والتقيد بإرشادات الجهات الأمنية.

وحذر كافة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض بالإضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة لتساقط الأمطار والثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية.