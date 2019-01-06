ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن في مدينة شحات الملازم حسن أبو أكريم أمس الأحد عن رفع حالة الاستعداد القصوى في مناطق الجبل الأخضر لمواجهة العاصفة الثلجية وغزارة الأمطار التي تشهدها تلك المناطق، مطالباً كافة المواطنين الالتزام بالحيطة والحذر بالطرقات الجبلية.
أبو أكريم قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن مديرية أمن شحات أصدرت تعليمات للأفراد والوحدات الأمنية بالاستعداد لمواجهة العاصفة الثلجية التي ستشهدها مناطق الجبل الأخضر ابتداء من أمس، مؤكداً على أن كل الأقسام والمراكز ولا سيما قسم المرور برفع حالة الاستعداد والإبقاء على جاهزية كاملة لمواجهة العاصفة بكل ارتداداتها.
وحذر كافة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض بالإضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة لتساقط الأمطار والثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية.