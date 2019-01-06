أستراليا – الكولاجين بروتين يتواجد في كل أنسجة الجسم وخاصة تحت الجلد، ويشكل الكولاجين 75% من جلد الإنسان. وسلط تطوّر جراحات التجميل الضوء على الكولاجين لأهميته في زيادة ليونة البشرة وبالتالي تخفيف التجاعيد وعلامات التقدم في العُمر. إليك مصادر الكولاجين الطبيعية لتزوّد بها جسمك:

ينتج الجسم الكولاجين، ولعمل ذلك يحتاج إلى حمضين أمينيين هما: هيدروكسيليسين، وهيدروكسيبرولين، وإلى فيتامين “سي” وأحماض أخرى.

ويعتبر البيض، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والدجاج من مصادر الكولاجين. ويعتقد البعض أن وضع بياض البيض على البشرة مباشرة يعزّز إنتاج الكولاجين وتقليل التجاعيد. وتعتبر غضاريف البقر وأجنحة الدجاج من المصادر الغنية بالكولاجين.

لكن السمك الطازج هو أفضل مصادر الكولاجين الطبيعية، وخاصة أنسجة قلب السمكة، وجلدها، وهي مناطق غنية بـ “كو إنزيم10” الذي يعتبر عنصراً حيوياً لإعادة إنتاج الكولاجين داخل الجسم، كذلك تعتبر شوربة السمك من المصادر الغنية بالكولاجين.

ولتوفر لجسمك العناصر المطلوبة لإنتاج الكولاجين تناول المزيد من مصادر فيتامين “سي” الطبيعية، خاصة الطماطم والفلفل الأخضر والأحمر والبرتقال واليوسفي والبروكلي والجرجير والجوافة.