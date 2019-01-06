مصر – أكدت مصادر ملاحية، أن السلطات المصرية أغلقت موانئ الإسكندرية والدخيلة، على البحر المتوسط، والعين السخنة والسويس، على البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت المصادر أن السلطات أغلقت أيضا 3 موانئ صغيرة على خليج السويس.

من جهته، قال المتحدث باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن “إدارة حركة السفن قررت صباح الأحد إغلاق رصيف مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن، وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن”.

وأضاف أن “إجراءات شحن وتفريغ السفن الراسية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تتم بشكل عادي رغم إغلاق الرصيف”.

المصدر: رويترز