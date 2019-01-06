ليبيا – كشف رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة أمس السبت عن تعاقد المصلحة على توفير نحو 2.4 مليون قطعة من مواد خام الجوازات.

غريبة قال في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق إنه سيبدأ توريد المواد على دفعات بداية من منتصف يناير الجاري وسيتم التوزيع علي مختلف مناطق ليبيا بحسب الكثافة السكانية.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر بداية العام الماضي قرار بتخصيص 12 مليون وثمانمائة ألف يورو لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لصالح شركة الدولة النمساوية للطباعة مقابل توريد خام الجوازات.