مصر – كشف أحمد السعدني نجل الممثل المصري المشهور صلاح السعدني، عن تلقيه عرضا أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير فيلم إباحي.

وأفصح عبر حسابه على “تويتر” أنه عندما قدم إلى الولايات المتحدة، أملا في عثوره على فرصة للوصول إلى العالمية، التقى بأحد الأشخاص هناك، وعرض عليه تصوير أحد الأعمال لمدة 4 أيام.

وقال السعدني: “في البداية خمن الرجل أنني مصري، فسألته كيف علمت هذا، فأجابني أن المصريين بعد لاعب الكرة محمد صلاح أصبح عليهم طلب”.

وتابع أحمد السعدني أن الرجل عرض عليه أجرا يتقاضاه في مصر طوال عام كامل، وعندما طلب منه إعطاءه سيناريو العمل، كانت الصدمة بالرد عليه أنه لا يوجد سيناريو لأنه فيلم إباحي، ليرفض العرض على الفور.

واختتم أحمد السعدني تغريدته متسائلا بسخرية: من أين سيأتي بالصحة من أجل تصوير فيلم جنسي لمدة 4 أيام.

المصدر: تويتر