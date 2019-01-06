ليبيا – نجى ضابط التحقيق فى قضية شحنة الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا عبر ميناء مدينة الخمس من محاولة إغتيال ظهر اليوم الأحد شرقي المدينة فى أخطر تطور جديد فى هذه القضية التي هزت الأوساط الليبية شهر ديسمبر الماضي بعد ضبط الشحنة التي ضمت أكثر من 200 مسدس رشاش من نوع ” بيريتا ” ومسدات من عيار 9 ملم وكميات كبيرة من الذخيرة إضافة لبنادق الصيد .

وقال مسؤول أمني رفيع لـ المرصد أن النقيب طارق زريقيط المكلف بالتحقيق فى القضية من قبل جهاز مكافحة جمارك الخمس قد نجى من محاولة إغتيال محققة .

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم إعلان هويته لأسباب أمنية بأن سيارة معتمة من نوع ” تيوتا سيكويا ” معتمة الزجاج يستقلها 4 مسلحين إعترضت طريق النقيب زريقيط وأشهروا أسلحتهم نحوه .

وأكد بأن السيارة المعتمة قطعت الطريق أمام زريقيط قبل أن يتفطن وينحرف بسيارته مسرعاً إلى أقصى يمين الطريق ويدخل فى أرض زراعية تُعرف مزرعة ” اللافانتيا ” حيث تمكن من الإفلات .

وكشف بأن النقيب المحقق لاذ بالفرار من السيارة وإحتمى ببعض المارة الذين تجمعوا فى المكان قبل أن يتحصل على دعم أمني نُقل بعده إلى مكان آمن .

وأضاف ذات المصدر بأن النقيب زريقيط ينحدر من مدينة زليتن ويقطن فيها وكان متجهاً من عمله فى ميناء الخمس نحو مدينته قبل أن تحدث هذه الحادثة فى المنطقة المعروفة باسم سوق الخميس المؤدية شرقاً إلى لبدة .

ولم يُعرف حتى الآن هوية المجموعة التي حاولت تنفيذ الإغتيال ، سوى أن ذات المصدر لم يستبعد تورط من يقفون خلف إستيراد الشحنة المميتة خلفها كون ضابط التحقيق النقيب طارق زريقيط قد باشر بالفعل فى التحقيقات والتواصل مع الجهات الضبطية والقضائية ذات العلاقة .

المرصد – خاص