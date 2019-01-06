سوريا – طالب رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري الولايات المتحدة بتحمل المسؤولية عن تداعيات قرار الانسحاب من سوريا، محذرا من المخاطر التي ستتمخض عن هذا الانسحاب.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: “ندعو الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى تحمل مسؤولية الانسحاب من سوريا ومنع تكرار المأساة”​.

وحذر الحريري من أن الانسحاب الأمريكي “سينجم عنه مخاطر أولها دخول الميليشيات الإيرانية للمناطق التي انسحبت منها القوات الأمريكية.. الدخول الإيراني سيعني ظهور امتداد للتنظيمات الإرهابية مجددا بغض النظر عن اسمها”، واصفا خطوة واشنطن في هذا الاتجاه بـ”غير المدروسة”.

واعتبر الحريري أن التمويل الذي يذهب لسوريا في هذه الفترة لإعادة الإعمار هو في الحقيقة يذهب إلى إيران، قائلا: “أي دينار أو دولار أو درهم يذهب لإعادة إعمار سوريا بالظروف الراهنة فهو يذهب للأيادي الإيرانية”.

كما أعلن الحريري عن اجتماع سينعقد خلال الأيام القادمة بين الهيئة وفريق أممي للدفع بعملية سياسية حقيقية في سوريا.

المصدر: “سبوتنيك”