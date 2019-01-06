الرياض – أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد، بعمق العلاقات التي تربط بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، السفير التركي لدى اليمن، ليفنت إيلر، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وثمن هادي الجهود التي بذلها السفير التركي خلال فترة عمله في تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

وأكد على عمق العلاقات التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين اليمن وتركيا.

من جانبه، ثمن السفير التركي التعاون والتسهيل الذي حظي به خلال فترة عمله لدى اليمن.

وأكد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن وقيادتها الشرعية ممثلة بالرئيس هادي في مختلف التجمعات والمحافل الدولية، حسب المصدر.

ومنذ نحو 4 أعوام، تشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014.

وجعلت هذه الحرب، ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة الأزمة التي يواجهها البلد العربي “الأسوأ” في العالم.