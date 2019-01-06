الولايات المتحدة – أوفد البيت الأبيض مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى إسرائيل لتهدئة مخاوفها، بعد قرار واشنطن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وفي تعليق على غرض بولتون في إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “سألتقي هذا المساء المستشار الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون وسأبحث معه الجهود الرامية إلى صد العدوان الإيراني في منطقتنا، والأوضاع في سوريا في ضوء قرار الرئيس ترامب والمكالمة التي أجريتها مع الرئيس بوتين يوم الجمعة”.

وأضاف: “كما سنبحث سبل تعميق التعاون الاستخباراتي والعملياتي بين إسرائيل والولايات المتحدة المستمر في التطور. موقفنا واضح، ومستمرون في العمل ضد الوجود الإيراني في سوريا، وسنتحرك ضد أي جهة تحاول المساس بأمن إسرائيل”.

وتؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بولتون، سيسلم الجانب الإسرائيلي رسالة من الرئيس دونالد ترامب، تتضمن الإعراب “عن تأييد واشنطن الكامل للهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية داخل سوريا”.

ومن المقرر أن يتوجه بولتون بعد زيارته تل أبيب إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات