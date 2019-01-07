سيئول – يمكن أن تكون تكنولوجيا Sound On Display هي الإتجاه التالي السائد في سوق الهواتف الذكية هذا العام في حالة إذا إتضح أن الشائعات صحيحة.

وتشير الإشاعة الأحدث التي وردتنا اليوم إلى أن الهاتف الرائد المقبل لشركة LG والذي من المرجح أن يحمل إسم LG G8 ThinQ سيضم هذه التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تقوم المزيد من الشركات بتبني شاشات Sound On Display في الهواتف الذكية الخاصة بها لزيادة المساحة التي تغطيها الشاشات في الواجهات الأمامية لأجهزتها.

الشاشات المزودة بتقنية Sound On Display ستستخدم مزيجًا من التوصيل عبر العظام والإهتزاز لتوفير الصوت للمستخدم. هذا يلغي الحاجة إلى تضمين سماعة الأذن في الجزء العلوي من الهاتف، وبالتالي هذا الأمر سيسمح للشركات المصنعة بتقليص إطار الشاشات في هواتفها الذكية القادمة.

من المؤكد أن LG ليست الشركة الوحيدة التي يعتقد أنها تعمل على شيء من هذا القبيل، فقد تردد في الفترة الماضية أن شركة سامسونج تخطط بدورها لعرض جهازًا أوليًا في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019 المقرر عقده في الأسبوع المقبل يستخدم نفس التكنولوجيا.

ومع ذلك، تشير آخر الشائعات إلى أن شركة LG ستجلب هذه التكنولوجيا إلى السوق قبل سامسونج، وذلك لأنه من المتوقع أن تقوم هذه الأخيرة بشحن Galaxy S10 مع سماعة الأذن التقليدية. هذا يعني أن LG G8 ThinQ سيكون على الأرجح أول هاتف ذكي من كوريا الجنوبية يستخدم هذه التكنولوجيا. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيحدث في نهاية المطاف أم لا مع العلم بأن شركة LG نفسها لم تؤكد لنا أي شيء بخصوص الهاتف LG G8 ThinQ حتى الآن.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن هذه التكنولوجيا من قبل، فهي كما يوحي إسمها قادرة على تشغيل الصوت من خلال الشاشة. يتم ذلك من خلال الإهتزاز وتوصيل الترددات الصوتية عبر العظام، وبالتالي تؤدي تلك الإهتزازات الصادرة من الشاشة إلى إنشاء موجات يتم تحويلها إلى صوت عندما تصل إلى آذاننا. وجدير بالذكر أن تكنولوجيا توصيل الصوت عبر العظام ليست جديدة، فقد كانت هناك بعض السماعات التي تم إطلاقها في الماضي والتي تستخدم هذه التقنية.