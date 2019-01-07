إلى المرأة الحامل.. احذري هذه العوارض التي تعني أنّك تجهضين!

إلى المرأة الحامل.. احذري هذه العوارض التي تعني أنّك تجهضين!

ألمانيا – لا يكتمل الحمل لدى بعض السيدات، اللواتي يكنّ عرضة لخطر الإجهاض، من هنا كشف الأطباء أبرز العلامات التي تنذر بحدوث إجهاض مبكر لدى المرأة الحامل وهي:

1- التشنج

على المرأة الحامل أن تراجع الطبيب المتابع لها، بمجرد شعورها بتقلصات مؤلمة.

2- جلطات الدم والأنسجة

تعد هذه المرحلة الثانية من الإجهاض، حيث ترى المرأة الحامل الدم وصولاً إلا النسيج الدموي والجلطات وفي بعض الأحيان قد تتمكن من رؤية أجزاء من الجنين. في هذه الحالة، يجب التوجه على الفور إلى أقرب مستشفى.

3- فقدان أعراض الحمل مثل الغثيان والحركة والوحام.

المصدر: سيدتي