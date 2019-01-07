مصر – فقد صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، نحو 1.96 مليار دولار في ديسمبر/ كانون أول الماضي، على أساس شهري.

وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الإثنين، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية، بلغ 42.550 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون أول 2018.

وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي بنسبة 4.4 بالمائة، على أساس شهري، نزولا من 44.513 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين ثاني السابق له.

ولا يوضح البنك المركزي عادة، مصدر الزيادة أو النقصان في صافي الاحتياطيات الأجنبية المسجلة لديه.

وكثفت القاهرة منذ 2017، حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى؛ بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي، إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفقا لأرقام المركزي المصري.