ليبيا – قال رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض إن الإصلاحات الاقتصادية جاءت للقضاء على السوق الموازي ولتحقيق العدالة ولحصول الدولة على الموارد الضائعة، متوقعاً أن يكون تخفيض العملة بعد 6 أشهر بنسبة 10 -15 % لأن تخفيضها خلال الشهرين القادمين بنسبة كبيرة سيؤثر على السوق ويضر الإصلاحات الاقتصادية .

الرعيض أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “النبأ اليوم” الذي يذاع على قناة “النبأ” أمس الأحد إلى أن ما يهمهم هو أن يكون دخل المواطن كافي لسد حاجته، مؤكداً على ضرورة الضغط على تغير سعر الوقود تى يتم إرجاع مبلغ للدولة و إنقاذ المليارات التي تهرب و تصرف في السوق بشكل خاطئ.

وإعتقد أنه على الدولة منح علاوة العائلة خلال هذا الشهر وتغبير سعر الوقود بعد شهرين من إعطاء العلاوة، لافتاً إلى ضرورة عدم زيادة قيمة المرتبات لأن زيادتها تجعل المواطنين متمسكين بالوظيفة.

وإستطرد حديثه قائلاً:”كل ما كان سعر الدولار غالي كل ما تم تشجيع الإنتاج المحلي، المواطن الليبي عندما نعطيه علاوة عائلة شهرين كل شهر ومتوسط العائلة الليبية تتحصل 1000 دينار الزيادة هذا يكفيه لفرق الأسعار الذي من الممكن أن يصبح في بعض السلع الأساسية لكن الآن بتغيير سلع العملة انخفضت أغلب الأسعار”.

كما إعتبر الحديث عن إعطاء مرتبات المواطنين بالدولار بأنه كلام غير علمي، مضيفاً:” نحن شعب تعودنا أن نأخذ كل شيء نريده وان نتكلم على رفاهية المواطن ونمنحه البنزين والدقيق بدون مقابل وهذا غير صحيح لنعطيه النقود”.