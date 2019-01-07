ليبيا – أكدت هيئة الرقابة الادارية في خطاب لها أمس الأحد عدم تقيد الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق داخل شوارع وميادين مدينة طرابلس بملاحظات الهيئة السابقة بالشكل المطلوب ، مشيرةً إلى أن هذا الأمر من شأنه التأثير على حركة وتنقل المواطنين وعرقلة داخل الميادين الأزقة والأحياء بالمدينة.

الهيئة طالبت في خطابها الموجه إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي ووزارات “المالية،المواصلات،الحكم المحلي” ومدير مصلحة الطرق والجسور وعدد من البلديات بالتقيد بملاحظات الرقابة أزاء تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأضافت الهيئة بأنه تبين من خلال الزيارات الميدانية التفتيشية داخل شوارع وأحياء العاصمة عدم ايلاء الأهمية القصوى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وصيانة الطرق وذلك يتمثل في عدم استكمال العديد من مشروعات البنية التحتية داخل بلديات العاصمة من رصف وصيانة الطرق الرئيسية والفرعية وعدم معالجة الحفر والتشققات بالطرق داخل الشوارع والاحياء .

وأشارت الهيئة إلى عدم نظافة الطرق وانتشار القمامة بجانبها بشكل ملفت للنظر وعدم التنسيق مع الاجهزة والشركات المختصة بأعمال النظافة وغير ذلك من ملاحظات ذات الصلة.

الهيئة طالبت بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإهتمام بمشروعات البنية التحتية والطرق داخل أحياء المدينة وإيلائها الأهمية القصوى في العمل كون مدينة طرابلس تعد واجهة الدولة.

وحذرت هيئة الرقابة الجهات المعنية بأنها ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يتهاون أو يقصر في مهامه المكلف بها لتسهيل حركة المواطنين وإظهار المدينة بالمظهر اللائق خدمة للصالح العامة.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي قد خصص مبالغ مالية كبيرة بميزانية للعام 2019 لمعالجة مشاريع البنية التحتية ومشروعات الطرق و صيانتها.

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