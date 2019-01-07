ليبيا – طالبت هيئة الرقابة الإدارية فى طرابلس اليوم الإثنين برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي فى حزب العدالة والبناء .

وجاء هذا الطلب فى رسالة موجهة من مدير إدارة التحقيق فى الهيئة حسن سالم المناخ إلى مقرر مجلس الدولة الإستشاري وتلقت المرصد نسخة عنها .

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الطلب يأتي بالنظر للتحقيقات الجارية فى القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشري إبان ترأسه للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام .

وقال مصدر قضائي لـ المرصد بأن المخالفات المرتكبة من المشري تتعلق بقرارات تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالي للدولة إضافة لمخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر وإنفاقه .

المرصد – خاص